publié le 17/10/2018 à 14:13

Gabriel, Emma, Louise ou Raphaël. L'ouvrage L'officiel des prénoms édition 2019, qui établit le classement des prénoms qui seront les plus donnés en France, vient d'en dévoiler la liste pour l'année à venir. Sans surprise et comme depuis plusieurs années, Gabriel, Louis et Raphaël seront les plus répandus en 2019 chez les garçons. Côté petites filles, il y aura toujours une majorité d'Emma et de Louise.



Mais si les douze prochains mois s'annoncent des plus classiques quant aux prénoms les plus donnés aux nouveaux-nés, de nouvelles tendances apparaissent et deviennent de plus en plus populaires. D'autres prénoms, venus d'autres horizons, font une ascension fulgurante dans le classement.

Une catégorie baptisée "prénoms caméléons" par Stéphanie Rapoport, co-auteure de L'officiel des prénoms, comme le rapporte Le Parisien. Ils sont le résultat d'une mixité des cultures plus présente qu’auparavant.

Des prénoms issus de plusieurs cultures

"Ils sont très en vue chez les parents de la génération Erasmus, celles et ceux qui ont passé une année ou plus à étudier à l’étranger et à se frotter à des modes de vie - et des prénoms - différents. Ils s’inspirent souvent de cette expérience pour baptiser leurs enfants, tout en faisant toutefois attention à choisir des prénoms pas trop exotiques et entendables en France", détaille la co-auteure de l'ouvrage au Parisien, qui ajoute que ces prénoms peuvent aussi naître d'une mixité religieuse.



Ainsi, les prénoms "caméléons" voient leur popularité accroître. Plusieurs d'entre eux font une entrée fracassante en haut du classement, notamment Adam, Eden, Noé ou Naël chez les garçons et Mila, Lina ou Ambre chez les filles. Des prénoms qui font référence à plusieurs figures de cultures différentes, notamment arabe, grecque, indienne ou chinoise.