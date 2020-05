publié le 12/05/2020 à 20:08

Des manchots du Cap sont nés au Centre National de la Mer Nausicaà de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais.

"Ces naissances sont de très bonnes nouvelles pour le programme européen de conservation dont ils font partie", raconte le Centre National de la Mer dans son communiqué consulté par BFMTV.

Les manchots ont toujours des prénoms ayant un lien avec la mer, l'Afrique du Sud ou le caractère de l'animal. Pour nommer ces nouveaux-nés, un concours a été organisé sur les réseaux sociaux. Le premier nom donné à l'un des nouveaux-nés est "Bahari", qui veut dire "Océan" en Swahili.

D’après le centre, il ne reste plus de 80.000 manchots du Cap vivant à l’état sauvage, ceux-ci étant fortement touchés par les dérèglements climatiques et la destruction de leurs habitats. Il faudra attendre que les manchots aient deux mois pour qu’ils sortent du nid. À la naissance, les manchots mesurent entre 10 à 12 centimètres et ne pèsent que 70 grammes.