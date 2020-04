Musique : la playlist de votre confinement n°4

publié le 17/04/2020 à 05:55

Vous nous l'avez beaucoup demandée, alors RTL exauce votre souhait : la playlist de votre confinement revient pour une quatrième édition ! L'idée est toujours la même : sortir d'une monotonie naissante et d'un ennui de plus en plus présent, "On est fait pour s'entendre décide de vous proposer une heure de positivité et de bonne humeur... Et, pourquoi pas, de danse et de chant chez vous ! Revenons sur ces chansons qui nous rendent le sourire et nous remplissent d'énergie, avec les anecdotes et les explications éclairées de l'animateur de RTL et de RTL2 Eric Jean-Jean !

Invité.e.s

- Eric Jean-Jean, animateur du Drive sur RTL2 et du Grand Studio sur RTL