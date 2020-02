Municipales 2020 : comment faire pour voter par procuration ?

publié le 21/02/2020 à 16:40

Si vous êtes dans l'incapacité de vous déplacer dans votre ville d'inscription électorale les dimanche 15 et 22 mars prochains pour les élections municipales, sachez que vous avez la possibilité de voter en confiant un mandat à un autre électeur dans la même commune que vous. Il votera donc en votre nom, c'est la procuration.

En pratique, il vous suffit de vous rendre en personne dans un commissariat de police, une gendarmerie ou au tribunal d'instance de votre domicile ou de votre lieu de travail. Les démarches sont rapides puisqu'il vous faudra simplement de remplir un formulaire papier ou de déposer celui préalablement rempli sur internet, en présentant une pièce d'identité.

Le mandataire devra remplir deux critères : être inscrit sur les listes électorales de la même commune que vous (mais pas obligatoirement le même bureau de vote), et ne pas disposer de plus de deux procurations le jour du vote. Le jour du scrutin, le mandataire se présente muni de sa propre pièce d'identité, au bureau de vote du mandant, et vote au nom de ce dernier, dans les mêmes conditions que les autres électeurs.

Soyez prudents en vous y prenant à l'avance

Concernant les délais, vous pouvez en théorie faire procuration jusqu'au jour-même du scrutin, mais soyez prudents en vous y prenant à l'avance car la demande risque de ne pas être transmise à temps par les autorités, surtout quand vous faites procuration dans une autre ville que celle dans laquelle vous résidez actuellement.