publié le 15/03/2020 à 20:00

Maintenir le premier tour des élections municipales malgré l'épidémie de coronavirus qui sévit dans le pays, c'était la volonté du gouvernement. Pour que tout se déroule au mieux, des mesures sanitaires devaient être mises en place dans les bureaux de vote, pour limiter au maximum la propagation du Covid-19.



Des points d'eau à l'entrée des bureaux de vote pour se laver les mains avant et après avoir glissé son bulletin dans l'urne, l'isoloir ouvert aux trois quarts pour ne pas toucher le rideau, telles étaient les consignes à respecter. Mais selon les informations de RTL, ces règles les ne sont pas ou peu appliquées, notamment à Bordeaux.

Par exemple dans la salle Amédée Larrieu située dans le centre-ville, il n'y a pas de point d'eau pour se laver les mains, et l'isoloir avait ses rideaux fermés. Il n'y avait pas non plus de marquage au sol pour tenir le fameux mètre de distance entre les votants. Les courageux assesseurs ne portaient pas non plus de masque...

Dans ce bureau, on a assisté à un vote complètement normal comme si de rien n'était. Par contre, la participation n’a rien de normal en Gironde : on recensait seulement 34%de votants à 17h contre près de 60% en 2014, passant presque du double au simple. Contrairement aux bords de Garonne qui eux étaient noirs de monde, mais la météo ne peut pas à elle seule expliquer cet immense recul du nombre de votants dans le département.