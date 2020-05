Mort à l'Elysée : le suicide de François de Grossouvre, ex-conseiller de Mitterand

publié le 06/05/2020 à 21:01

A la Une de "L'heure du Crime, la mort d’un homme de l’ombre ! Cet homme s’appelait François de Grossouvre. Il avait été un ami très proche du président Mitterrand. A l’Élysée, certains l’avaient surnommé le « ministre de la vie intime ».



Le 7 avril 1994, peu avant 20 h, son garde du corps le retrouve mort, assis dans son fauteuil, dans son bureau au premier étage du « château ». Il tient encore à la main un 357 Magnum, l’arme, avec laquelle il s’est tiré une balle dans la tête. L’annonce de cette mort violente dans le saint des saints du Pouvoir fait l’effet d’une bombe.

Est-ce un suicide ou un assassinat déguisé, comme le voudrait une rumeur tenace ? Dans cette affaire comme dans d’autres morts violentes, celle de Pierre Bérégovoy, à peine un an plus tôt, ou à l’époque du président Giscard d’Estaing avec là encore, le suicide du ministre Robert Boulin, des rumeurs se sont développées. Des faits « étranges » ont été rapportés, qui a posteriori peuvent semer le doute et faire penser à des assassinats déguisés. Le temps passe et les questions demeurent encore aujourd’hui, enveloppant ces affaires d’un voile de mystère.



Pour raconter cette histoire, Jacques Pradel s'est entouré de plusieurs protagonistes de l'affaire : le journaliste Dominique Labarrière qui a enquêté sur ce dossier, l’historien spécialiste de la Cinquième République Jean Garrigues, et un témoin important de l’époque, l’ancien patron du 36 quai des Orfèvres, le commissaire Claude Cancès chargé de l’enquête… Ils ont des approches et des opinions très différentes sur ce dossier et ils partagent leurs arguments dans ce podcast de l'émission.

Nos invités

Dominique Labarrière, journaliste indépendant auteur du livre « Quand la politique tue » paru aux éditions de la Table Ronde.

Alain Hamon ancien journaliste police/justice à RTL.

Jean Garrigues historien, spécialiste d’histoire politique et auteur du livre « Les scandales de la République » paru chez Nouveau Monde Edition.

Soumettre une affaire

Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.