1976 : Qui a assassiné le député de l'Eure, Jean de Broglie ?

A la Une ce soir, un Watergate à la française : l’assassinat, en plein Paris, le 24 décembre 1976, du Prince Jean de Broglie, ancien ministre du général de Gaulle. Il avait été l’un des co-fondateurs du mouvement des Républicains indépendants, le parti du Président Valery Giscard d’Estaing, dont il était le cousin !



Jean de Broglie avait été aussi le trésorier des Républicains Indépendants, chargé à ce titre de financer la campagne présidentielle de Valéry Giscard d’Estaing en 1974. Cet assassinat est un véritable coup de tonnerre dans le monde politique comme dans l’opinion.

Cette affaire qui s’est déroulée il y a 44 ans n’a jamais été véritablement résolue. Elle constitue encore aujourd’hui un des grands scandales de la Vème République.



Ce crime, sur fond d’affaires crapuleuses et de raison d’Etat demeure encore aujourd’hui une énigme. Pourtant, jamais une affaire criminelle n’aura aussi vite été enterrée. Cinq jours en effet après le drame, le ministre de l’intérieur de l’époque Michel Poniatovski, révélait au cours d’une conférence de presse l’identité de l’assassin, Gérard Frêche, le nom d’un complice, l’inspecteur principal Guy Simoné et ceux des commanditaires du meurtre, selon lui, Pierre de Varga et Patrick de Ribemont, des associés de la victime, propriétaires d’un restaurant du 9ème arrondissement achetée grâce à un prêt de 4 millions de francs consenti par Jean de Broglie, pour une durée de 7 ans.



On a ainsi voulu faire passer cet assassinat pour une simple affaire crapuleuse. Alors qu’il s’agit vraisemblablement d’une ténébreuse affaire politique…dont nous ouvrons le dossier avec les invités de "L'heure du Crime"...



Alain Hamon ancien journaliste police/justice à RTL. Jean Garrigues historien, spécialiste d’histoire politique et auteur du livre « Les scandales de la République » paru chez Nouveau Monde Edition.

Dominique Labarrière, journaliste indépendant auteur du livre « Quand la politique tue » paru aux éditions de la Table Ronde.

