Miss France 2022 : qui est Youssra Askry, Miss Normandie 2021 ?

Youssra Askry représentera la Normandie au concours de Miss France 2022, qui aura lieu le 11 décembre prochain à Caen. La jeune femme de 24 ans, rouennaise originaire de Mantes-la-Jolie, a remporté le concours ce samedi 23 octobre au soir devant 1.400 personnes dans la salle Marcel Hélie à Coutances dans le département de la Manche en Normandie.

Elle succède ainsi à l'actuelle Miss France 2021 Amandine Petit, lauréate l'an passé dans la même région. "Le concours nous donne une voix et nous permet de porter à plus grande échelle des causes qui nous tiennent à cœur", a-t-elle affirmé peu avant les votes. Née le 2 mai 1997, elle mesure 1,72 m, c'est la plus petite des quatre candidates seinomarines.

Étudiante en master activités physiques adaptées et santé, elle tentait sa chance pour la deuxième fois puisque, l'an passé, Youssra Askry avait terminé seconde dauphine. En parallèle des concours de beauté, la Normande est licenciée en tant qu'athlète à la Fédération française d'athlétisme, comme l'indique sa biographie sur Facebook.