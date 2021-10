Miss France 2022 : qui est Donatella Meden, Miss Nord Pas-de-Calais 2021 ?

Donatella Meden, 21 ans, a été élue Miss Nord Pas-de-Calais 2021 le samedi 16 septembre 2021 à Liévin. La jeune femme dispose de nombreux atouts pour remporter le titre de reine de beauté nationale cet hiver et, peut-être, remplacer Amandine Petit. Celle qui est originaire de Lambersart dans la métropole de Lille a déjà été mannequin. Elle est mannequin depuis qu'elle a 5 ans et connaît donc parfaitement les codes pour poser et marcher à la perfection.

Après son élection, Donatella Meden a fait part de son émotion. "Par où commencer, je vis un réel rêve éveillé, depuis que j’ai monté les premières marches sur scène avec toutes mes copines d’aventure, nous avons vécu une soirée incroyable. Je tiens à remercier tous nos partenaires qui nous ont vraiment gâtés durant cette aventure, mais aussi toutes les personnes qui me soutiennent depuis le début et continuent à croire en moi, je vous remercie du fond du cœur", a-t-elle déclaré sur son compte Instagram.

Donatella Meden est étudiante en 3e année de Bachelor à l'ISG en Luxury Management. Une formation qui lui permettra, elle l'espère, de travailler dans le luxe et la communication. C'est un cursus axé sur le luxe, la mode, le marketing et la communication. Elle explique aussi être passionnée d'histoire, apprécier les voyages, la musique, le cinéma et la mode.

Le 15 novembre commencera le mois de préparation à l'élection de Miss France. Les candidates sont attendues sur l'Île de la Réunion pour préparer les futures épreuves.