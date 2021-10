Miss France 2022 : qui est Anna Ousseni, Miss Mayotte 2021 ?

Elle est la nouvelle Miss Mayotte. Élue le 6 octobre 2021, Anna Ousseni jeune femme de 24 ans, succède à Anlia Charifa. elle l'a emporté sur ses concurrentes Nadia Massoundi, Tina Rima, Shanice Angatahy, Faïna Madi et Rissalati Angatahi. Anna Ousseni, 1m70, est originaire de Sada à l’ouest de Mayotte. Elle est diplômée d’un Bachelor responsable de zone import-export.

"Vous ne pouvez pas imaginer combien c'est difficile de vous décrire toutes les émotions qui m'envahissent ! Je pense qu'il va me falloir beaucoup de temps pour réaliser que j’ai réellement été élue miss Mayotte 2021", a déclaré la reine de beauté au lendemain de sa victoire sur son compte Instagram. Je tiens tout d’abord à vous remercier car c’est grâce à vous que j’en suis arrivée là. Merci aussi à tous ceux qui m’ont poussé à m’y inscrire, à tous ceux qui m’ont soutenue et encouragé de près comme de loin."

"J’étais très loin d'imaginer que j'allais oser un jour me présenter à un tel concours, mais j’ai pris mon courage à deux mains et j’ai réussi cette première étape grâce à vous et à ma détermination. Je suis tellement fière de pouvoir représenter notre magnifique île, ses valeurs et sa culture à Miss France", a-t-elle ajouté.

Le 15 novembre commencera le mois de préparation à l'élection de Miss France. Les candidates sont attendues sur l'Île de la Réunion pour préparer les futures épreuves.