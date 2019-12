publié le 01/12/2019 à 20:29

"Notre journal se doit de rester fidèle à son esprit satirique, parfois provocateur." C'est la réponse qu'a donné le directeur de Charlie Hebdo dans une lettre adressée au chef d'état-major de l'armée de terre dimanche 1er décembre. Mais reconnait néanmoins "l'importance du travail (des) soldats français pour lutter contre le terrorisme".

Thierry Burkhard avait critiqué les dessins sur la mort de 13 militaires français au Mali en qualifiant ces caricatures de "terriblement outrageantes". Une semaine après l'accident des militaires, l'hebdomadaire connu pour ses positions antimilitaristes, a publié en ligne cinq dessins associant ces décès à une campagne de recrutement lancée par l'armée française.

Le directeur de Charlie Hebdo "exprime (ses) condoléances aux familles et aux proches endeuillés". "Nous savons que leur mission est difficile et qu'ils font face à des ennemis sans pitié. Ces dessins n'avaient pas pour but de douter de leur courage et de leur détermination", a-t-il ajouté.

Parmi ces dessins, l'un d'eux montre le président Emmanuel Macron debout devant un cercueil recouvert du drapeau bleu-blanc-rouge et surmonté d'un slogan : "J'ai rejoint les rangs pour sortir du lot". "Notre journal se doit de rester fidèle à son esprit satirique, parfois provocateur. Cela ne signifie nullement qu'il mésestime le dévouement de ceux qui se battent pour défendre des valeurs au service de tous. Nous tenions à vous le dire ainsi qu'aux familles des victimes," a conclu le caricaturiste.

@Charlie_Hebdo_ en caricaturant les morts du #Mali est dans son rôle.....



On ne peut pas dire "être Charlie" un jour de 7 janvier 2015 et piétiner ses dessins lorsqu'on est en désaccord !



De plus #CharlieHebdo pointe la sale guerre décidée par #Hollande pic.twitter.com/f2lcNkU5Jm — Lagisker Blouses Blanche & Noire φ (@pointepern) November 30, 2019