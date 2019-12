L'armée "indignée" par les caricatures antimilitaristes de Charlie Hebdo

publié le 01/12/2019 à 03:08

Ils doivent recevoir un hommage national, lundi 2 décembre. Treize militaires sont morts au Mali, dans un accident d'hélicoptère pendant une opération de combat contre des jihadistes. La cérémonie sera présidée par le chef de l'État, Emmanuel Macron, dans la cour d'honneur des Invalides à Paris.



Charlie Hebdo, journal satirique et antimilitariste a publié en ligne, jeudi 28 novembre, cinq dessins mettant en scène les militaires décédés dans une campagne de recrutement de l'armée française. On peut y voir un cercueil décoré et un slogan : "Je protège mon pays je progresse dans ma vie" ou alors, un cortège funéraire de militaires qui portent un cercueil recouvert d'un drapeau tricolore et cette phrase : "Je suis tourné vers les autres et mon avenir". Ces slogans ont véritablement été utilisés dans une campagne de recrutement, ces dernières année.

@Charlie_Hebdo_ en caricaturant les morts du #Mali est dans son rôle.....



On ne peut pas dire "être Charlie" un jour de 7 janvier 2015 et piétiner ses dessins lorsqu'on est en désaccord !



De plus #CharlieHebdo pointe la sale guerre décidée par #Hollande pic.twitter.com/f2lcNkU5Jm — Lagisker Blouses Blanche & Noire (@pointepern) November 30, 2019

En réponse, le chef d'état-major de l'armée de terre, Thierry Burkhard, a exprimé son "indignation", sur Twitter. "Le temps du deuil de ces familles a été sali par des caricatures terriblement outrageantes", souligne-t-il.

En conclusion, le chef d'état-major invite les journalistes et dessinateurs de Charlie, eux-mêmes victimes de l'attentat du 7 janvier 2015, à participer à l'hommage rendu aux Invalides. L'armée française a subi au Mali l'une des plus grandes pertes depuis l'attentat contre le QG français Dakkar à Beyrouth en 1983, qui avait fait 58 morts.

Lettre ouverte au directeur de la publication de @Charlie_Hebdo_ pic.twitter.com/Lyu6kpH9cC — Chef d'état-major de l'armée de Terre (@CEMAT_FR) November 30, 2019