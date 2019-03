et Claire Gaveau

publié le 09/03/2019 à 18:35

À 14 ans, Victor veut "secouer les gens". Cet adolescent est à l'initiative d'une marche pour la biodiversité, organisée ce samedi 9 mars à Metz. 79 associations de protection de la nature se sont également mobilisées.



"L'érosion de la biodiversité est peut-être le problème le plus grave auquel l'humanité va devoir faire face. Les scientifiques parlent d'une sixième extinction de masse et la dernière extinction de masse c'est la même qui a eu lieu c'est celle qui a décimé les dinosaures. Donc c'est quelque chose de terrifiant", a-t-il expliqué au micro de RTL.

Environ 1.500 personnes ont répondu à l'appel de l'adolescent. Et ce, pour son plus grand plaisir : "Je suis très content qu'il y ait autant de personnes aujourd'hui", a-t-il déclaré après avoir manifesté en tête de cortège, mégaphone à la main.

