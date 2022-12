Metz : un collège fermé en urgence pour cause d'odeurs suspectes

484 élèves et tout le personnel enseignant n'ont plus d'établissement scolaire depuis une semaine. Le collège Philippe de Vigneulles à Metz a été fermé en urgence après des émanations nauséabondes qui ont incommodé de nombreux élèves. Il y avait déjà eu une première alerte il y a un an, avec de nombreux travaux de nettoyage et remplacement de certaines gaines, au niveau de la cantine notamment, pour un coût de 200.000 euros.

Les odeurs avaient fini par disparaître. Elle se sont à nouveau manifestées à la fin du mois de novembre, mais cette fois de nombreux élèves ont eu les yeux qui picotaient, des plaques allergiques sur la peau, jusqu'à un malaise probablement attribué à ces émanations. Un conseil d'administration tenu en urgence a donc décidé la fermeture du collège au moins jusqu'aux vacances de Noël.

De nouvelles analyses dans tout le bâtiment

Le conseil départemental - qui gère les collèges - et le rectorat ont promis de trouver des solutions pour assurer les cours ; pour l'instant cela se résume à quelques classes en visioconférence comme à l'époque du premier confinement, et des devoirs envoyés par la messagerie scolaire aux élèves. Les élèves sont envoyés par niveaux dans un collège voisin qui a de la place dans ses locaux, une journée par semaine pour l'instant. Si la situation perdure en janvier, le conseil général promet de transférer tous les élèves dans ce collège plus grand pour reprendre des cours normaux.



Dans le bâtiment condamné, des capteurs ont été installés et de nombreux tests sont réalisés pour comprendre au plus vite ce qui cause ces odeurs et si possible effectuer les travaux pour les supprimer. Le département de la Moselle a même pris contact avec la Gironde, où un collège du Teich avait vécu la même mésaventure en septembre 2021 ; il s'est avéré là-bas que des champignons provoquant des allergies s'étaient développés dans certains murs de l'établissement.

