Collège fermé dans les Vosges : après deux mois de fermeture, où en est la situation ?

Dans les Vosges, au Val-d'Ajol, les parents de 119 élèves ont appris juste avant la rentrée de septembre que le collège de cette commune de 4.000 habitants n'ouvrirait pas pour des problèmes de sécurité. Alors que nous sortons des vacances de la Toussaint, rien n'a vraiment changé.

À l'époque, les parents avaient boycotté symboliquement pendant une journée les trois cars scolaires mis en place par le département pour transporter, aller et retour chaque jour à horaires fixes, tous les élèves jusqu'au collège de Plombières, à 12 kilomètres de l'autre côté de la montagne, sur une route sinueuse et étroite. Ces cars roulent toujours aujourd'hui et la quasi-totalité des enfants montent à bord. Deux mois après, les parents veulent faire revenir ce lundi les enfants au Val-d'Ajol le temps d'y organiser un collège transitoire, mais l'idée n'a pour l'instant trouvé aucun écho auprès des autorités.

Mais la mobilisation reste très forte, le collectif s'est mué en association : 400 membres, soit 10% de la population, et un stand tous les dimanches sur le marché pour les adhésions. "S'il ne refont pas un collège au Val-d'Ajol, ça se déserte, ça se ressentira aussi sur les commerces", explique un riverain. "Je suis née au Val-d'Ajol, donc j'ai envie vraiment que mon village reste plein d'activités, vivant en fait", dit une autre.

La page Facebook compte presque 1.000 abonnés et de nouvelles actions, comme la construction d'un impressionnant abribus en bois devant le collège, ont lieu chaque semaine.

Quelle issue ?

Des membres de l'association, comme Raphaël, ont l'impression de ne pas être pris réellement au sérieux. "On a rencontré le Conseil départemental, on a rencontré aussi le responsable de l'académie, ils se sont renvoyés la balle pour cette histoire de collège. On voit bien qu'ils ne sont pas trop motivés pour ça. Et puis nous, on a aussi rencontré le cabinet du préfet. C'est un regard un peu plus neutre par rapport aux enjeux locaux. Et nous avons aussi écrit au ministre de l'Éducation nationale qui a renvoyé notre dossier au niveau du rectorat. Donc le rectorat, c'est maintenant notre interlocuteur légitime", dit-il.

Pas de date pour l'instant pour une rencontre avec le rectorat, mais une menace : aux premières gelées, qui ne vont plus tarder maintenant, les parents pourraient boycotter à nouveau les cars scolaires jugés trop dangereux.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info