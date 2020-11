publié le 18/11/2020 à 19:12

Ce mardi 16 novembre, jour de la sortie des mémoires de Barack Obama, Une terre promise, RTL a reçu son éditrice française, Sophie de Closets, patronne de la maison d’édition Fayard. Ce pavé de 840 pages, qui n’est que le premier tome, sera sans aucun doute un best-seller. On sait qu’il y a des passages intimes sur sa mère par exemple, des pages sur les réunions internationales et des petites vacheries comme celle sur Sarkozy comparé à un "coq nain". On a vu plus sympa !

En France, écrire ses mémoires pour un président est une tradition, mais qui a évolué au fil du temps. Prenons Raymond Poincaré qui a consacré dix tomes à l’écriture de Au service de la France, pour raconter neuf années couvrant la Première Guerre mondiale. Là on est dans le très sérieux. Comme avec Albert Lebrun, qui évoque dans Témoignage, la défaite de 1940. Il s’agissait pour eux de justifier leur politique pendant des périodes de guerre, pas de raconter de petites anecdotes.

On ne trouve pas non plus d’anecdotes dans les mémoires du Général de Gaulle. Pas dans les Mémoires de guerre, ni les Mémoires d’espoir, même si De Gaulle ne manquait pas d’humour.

Giscard d’Estaing, premier président moderne

Les choses ont considérablement changé avec le premier président moderne, Valéry Giscard d’Estaing. Avant, c’est vrai il y avait eu Georges Pompidou mais sa disparition brusque en avril 1974 l’a empêché d’écrire réellement ses mémoires. Le nœud gordien publié en 1974, peu de temps avant sa mort était davantage un ouvrage de réflexion politique. Puis il y a eu Pour rétablir une vérité, non achevé au moment de sa mort. Il sera mis en forme par sa femme Claude et paru en 1982 Flammarion.

Mais revenons à Giscard et Au pouvoir et la vie, paru pour le premier tome en 1988. Jusqu’alors, les ex-présidents parlaient du pouvoir et là, les trois volumes évoquent aussi la vie comme son titre l’indique. L’ancien président à qui nous souhaitons un bon rétablissement, avait obtenu un certain succès.

Sarkozy le plus malin

Les suivants s’en sont inspirés en dehors de Mitterrand lui aussi disparu avant la publication d’un ouvrage co-écrit avec Georges-Marc Benamou, Mémoires interrompus. Mais on en apprend plus dans Les lettres à Anne (Gallimard). Le premier à obtenir un succès de rock star a été Chirac avec Chaque pas doit être un but, paru chez Nil éditions en 2009 puis un deuxième tome en 2011. Ses mémoires se sont vendus à 500.000 exemplaires pour chaque volume.

Mais le plus malin Thomas, c’est Nicolas Sarkozy, car depuis qu’il n’est plus président, il a publié trois livres dans lesquels il redit à peu près les mêmes les choses en laissant penser que c’est nouveau. Et à chaque fois, il faut bien le reconnaitre, avec le même succès. Le dernier, Le temps des tempêtes aux éditions de l’Observatoire a été vendu à 350.000 exemplaires.

Pour ce qui est de François Hollande, Les leçons du pouvoir, parues chez Stock se sont vendues à 140.000 exemplaires. C’est bien, mais beaucoup moins que ses prédécesseurs. Il s’est tiré une balle dans le pied avec Un président ne devrait pas dire ça, de Davet-Lhomme. On peut cependant dire qu’il y a un véritable appétit des Français à se jeter sur les mémoires présidentielles même quand les présidents sont impopulaires. Nous verrons ce que donne cette fois un président… Américain !