Matthieu Ricard : "Je ne suis ni de droite, ni de gauche, je suis tout rond"

"Je ne suis ni de droite, ni de gauche, je suis tout rond". Sur RTL jeudi 21 octobre, Matthieu Ricard s'est confié sur sa vision de la politique. "Dans le bouddhisme, tous les extrêmes sont à éviter. C'est la voie médiane. Il faut toujours trouver un bon équilibre. Aussi bien sur le plan émotionnel que sur le plan social".

Cela passe d'abord selon lui par la lutte contre les inégalités. "On a vu qu'avec la crise du Covid, les inégalités de richesse ont encore augmenté. Que maintenant, les 20 personnes les plus riches possèdent autant que le quart le plus pauvre de l'humanité".

Autre axe de politique : la lutte contre le réchauffement climatique. "Je pense que le grand défi du 21ème siècle, c'est l'environnement, estime Matthieu Ricard. C'est ça qui risque de mettre par terre tous les progrès que nous avons faits. Il faut vraiment se préoccuper sérieusement. Et là, il faut de l'altruisme".