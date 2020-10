Mathématiques : le niveau des élèves de CM2 en chute libre

et Valentin Deleforterie

publié le 01/10/2020 à 13:50

En fin d'école primaire, les élèves sont moins bons en mathématiques qu'il y a quelques années. Tel est le constat dressé par la DEPP (Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance), dans une enquête publiée mercredi 30 septembre.

"Alors qu'entre 2008 et 2014 (date de la dernière étude, menée tous les 6 ans, ndlr), le score moyen était resté stable, il baisse de 17 points en 2019 pour atteindre 232 points", détaille le service affilié au ministère de l'Education nationale.

Les enfants issus de milieux défavorisés sont les plus concernés : entre 2008 et 2019, leur niveau a baissé de 30 points. Dans le même temps, celui des élèves les plus favorisés n'a baissé "que" de 5 points.

L'enquête souligne également la différence de score entre filles et garçons dans la chute de niveau observée. "Comme lors des cycles précédents, les garçons présentent un score moyen supérieur (9 points de plus) à celui des filles", peut-on y lire.

La baisse de niveau peut-elle en partie s'expliquer par un désintérêt croissant vis-à-vis des maths ? Les élèves sont en tous cas "moins nombreux à déclarer faire des mathématiques par plaisir (67,1 % en 2019 contre 75,8 % en 2014)", note la DEPP.