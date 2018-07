Cédric Villani, le "Lady Gaga" des mathématiques

publié le 29/03/2018 à 20:57

On ne peut pas le rater. Cédric Villani, c'est ce grand type maigrichon avec une lavallière, les cheveux longs et une araignée sur le revers de son costume trois pièces. Sa seconde peau, été comme hiver. Adoptée il y a 25 ans, lorsqu'il est entré à Normale Sup.



Avant, c'était un matheux lambda, anorak bleu déchiré et pantalon en velours. Un petit gars de Brive, famille d'intello. Enfant, il était tout chétif. Toujours malade. Timide, anxieux, un peu bizarre déjà. Mais abonné au 20/20 à l'école.

À Normale Sup, il découvre la vie : premier verre d'alcool, première cuite... au kir. Premiers disques aussi. Comme il n'y connait rien, il s'achète pour 5.000 francs de CD d'un coup. Le timide sort de sa coquille, trouve son look, organise les fêtes. On le surnomme alors "Vit la nuit" ou "Marsu-Villani". Être sautillant et fantasque.

Entre folie et génie, la marge est étroite

Pourtant, certains estiment qu'il n'est pas le plus doué de sa génération. Quant à sa femme, biologiste, elle le trouve horriblement lent à comprendre tout ce qui est physique ou mécanique. Elle raconte qu'il a failli mourir en faisant du canyoning, parce qu'il n'avait pas su s'attacher correctement.



Mais elle dit aussi que Villani a un esprit de synthèse hors norme et une grande mémoire vive. En fait, il est hypermnésique, il n'oublie rien. Dans sa circonscription, ça impressionne même ses adversaires. "Il a mieux intégré les sujets en quatre semaines que nous en quatre ans", disent-ils. En plus, il bosse. Dans tout ce qu'il fait, il se donne à fond. Les maths et la politique comme le piano et les mangas. Il a l'intelligence d'être curieux... Villani, c'est tout m'intéresse.

De l'ambition à revendre

Il en fait beaucoup... Et même trop, pour certains. Les autres matheux ne l'aiment pas beaucoup. Depuis sa médaille Fields en 2010, il a un nouveau surnom : le lady gaga des maths. Tout le monde lui reconnaît un grand sens du marketing. Et de l'ambition à revendre... Il parle beaucoup, il aime connaître tout le monde et être reconnu. On le voit peu à l'Assemblée, car il préfère le terrain.



On lui pardonne beaucoup car de l'avis général, il est franchement gentil. Les ministres l'adorent. Lui, il se verrait bien à la recherche. Mais n'en parle pas trop. Car le matheux est superstitieux, figurez-vous. Un peu mystique. Un peu mystérieux. D'ailleurs vous ne saurez pas pourquoi il aime les araignées. Il reste toujours une inconnue dans l'équation Villani.