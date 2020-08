Masque obligatoire à Paris : quelles sont les règles à suivre ?

publié le 10/08/2020 à 16:02

Il faut s'habituer à le porter de plus en plus. Depuis ce lundi 10 août, 8 heures, le masque est obligatoire dans plusieurs zones de Paris et d'Île-de-France, déterminées par un arrêté préfectoral adopté le 7 août. En cas de manquement, il sera possible de se voir imposer une amende de 135 euros.

La carte des rues visées est disponible sur le site de la ville, mais la préfecture précise qu'"elles seront matérialisées par affiches à l'entrée et à la sortie des zones concernées." Impossible donc de prétendre ignorer l'existence de cette obligation.

Certaines personnes peuvent cependant être exemptées. C'est le cas des enfants en dessous de 11 ans, à qui l'arrêté ne s'applique pas, et des personnes en situation de handicap et munies d'un certificat médical. L'obligation ne se limite pas aux piétons et concerne également les cyclistes ou encore les usagers de trottinettes. À noter également que les masques réutilisables sont admis au même titre que les masques chirurgicaux.

L'arrêté doit être appliqué pendant un mois, une durée qui pourrait être prolongée selon l'évolution de la pandémie. Les préfectures d'Île-de-France notent que "tous les indicateurs montrent que le virus circule à nouveau plus activement". Près de 400 cas sont enregistrés chaque jour dans la région, où le taux de tests positifs est de 2,4%, contre 1,6% à l'échelle nationale.