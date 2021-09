Marseille : un représentant des quartiers populaires demande "des preuves sur le terrain"

Les annonces d'Emmanuel Macron ce jeudi 2 septembre à Marseille font beaucoup réagir. Le président de la République a annoncé une série de mesures, assorties de plusieurs milliards d'euros d'engagements, pour moderniser la deuxième ville de France. Ce vendredi, Salim Grabsi membre fondateur du syndicat des quartiers populaires à Marseille, revient sur ces promesses au micro de RTL.

"Il y a les paroles, les actes, maintenant on a besoin de preuves réelles et tangibles sur le terrain. Il faut que ça se concrétise", demande-t-il. "Ce matin, on se lève avec une forme de tutelle. On a l'impression que le président de la République a sifflé la fin de la récréation. Il met tout le monde au travail", a-t-il ajouté.

"On ne se découvre pas du jour au lendemain en faillite. Cette situation perdure depuis plusieurs décennies. J'espère qu'on ne fera pas une nouvelle recette avec de l'ancien", poursuit Salim Grabsi.

Emmanuel Macron a estimé jeudi que Marseille avait un problème dans la gestion du personnel de la fonction publique : "il y a trop de grèves, de petits arrangements, c'est une mécanique qui n'avance plus", dit-il. "Marseille est une ville pauvre, il n'y a pas d'entreprise. Je m'inscris en faux lorsqu'on dit qu'il y a trop de fonctionnaires à Marseille", a réagi Salim Grabsi.