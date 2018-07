Marisol Touraine confirme une revalorisation de 2% du RSA

publié le 30/09/2016 à 23:13

La revalorisation du RSA est confirmée. Annoncée en avril dernier par le Premier ministre Manuel Valls, cette hausse de l’aide aux personnes en difficultés financières est parue dans un décret au Journal Officiel ce vendredi 30 septembre, a indiqué Marisol Touraine, la ministre de la Santé et des Affaires sociales. Le Revenu de solidarité active augmente de 2% à compter du prochain versement début octobre.



Dans les faits, cela représente un gain de 110 euros par an pour une personne seule et 227 euros par an pour un couple avec deux enfants. La revalorisation s’inscrit dans le cadre du plan gouvernemental de lutte contre la pauvreté, lancé en 2013, qui prévoit une hausse de 10% du RSA en cinq ans. Ces trois dernières années, c’est donc un gain cumulé de 425 euros par an pour une personne seule et de 875 euros par an pour un couple avec deux enfants.

Avec cette revalorisation de 2%, le montant forfaitaire mensuel du RSA s’élève désormais à 535,17 euros. Plus de 2,5 millions de foyers, selon des chiffres de mars 2016, sont concernés par cette aide.