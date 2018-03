publié le 30/09/2016 à 16:08

Il ne resterait plus que dix ans de travaux pour terminer définitivement la Sagrada Familia de Barcelone, en Espagne. Les travaux ont pourtant commencé il y a 134 ans. Mais, depuis, les constructions ont pris beaucoup de retard au cours de son édification, notamment à cause de la Guerre civile espagnole. Alors que 200 ouvriers travaillent chaque jour sur le grand chantier, le monument classé à l'Unesco en 2005 devrait être terminé d'ici 2026.



Le mode de financement est l'une des raisons qui explique cette lenteur. Les frais de la construction sont entièrement financés par des dons et par l'argent des visites. Même si la structure n'est achevée qu'à 70%, le résultat reste toutefois impressionnant. Une fois terminée, la Sagrada Familia sera composée de 18 tours dont la plus haute symbolisant le Christ qui devrait atteindre 172 mètres.



Ce monument est connu pour son modernisme catalan. Œuvre inachevée de l’architecte Antoni Gaudi, la basilique est le monument le plus visité d'Espagne dépassant l'Alhambra de Grenade et le musée du Prado à Madrid avec plus 4 millions de visiteurs en 2015, selon la ville de Barcelone.