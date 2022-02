Mariages : 150.000 cérémonies en 2020, un chiffre au plus bas depuis 1945 selon l'Insee

Crédit : THIERRY GRUN / ONLY FRANCE / Only France via AFP

154.600 célébrations en 2020. Un chiffre au plus bas depuis 1945, selon l'Insee. "Le nombre de mariages baisse quasi continuellement depuis l’année 2000, mais la chute observée en 2020 est inédite et s’élève à − 31,2 %", a expliqué l'institut national de la statistique ce vendredi 11 février. La cause de cette chute spectaculaire : le confinement et les restrictions sanitaires mises en place au printemps 2020.

En effet, dès le début du confinement en mars 2020, "les célébrations de mariages étaient strictement interdites" sauf motifs extrêmement précis (mort de l'un des époux imminente, soldat en opération extérieure, etc.).

Autre constatation de la part des spécialistes de la statistique en France, "les mariages maintenus se sont davantage tenus dans la commune de résidence des mariés, peut-être en lien avec les restrictions de déplacement". En effet, après la fin du confinement 11 mai 2020, seuls les mouvements de 100 km autour du domicile étaient autorisés. Résultat, sur l'ensemble de la période concernée par les plus fortes mesures sanitaires, du 17 mars au 10 mai 2020, seuls 538 mariages ont été célébrés. Avant la crise, l'Insee recensait "plus de 25.000" événements.

Un "rebond" des cérémonies en 2021

Si de nombreux Français ont dû renoncer à sceller leur amour en 2020, ce report ne semble pas avoir entamé la solidité des couples. En effet, en 2021, plus de 220.000 mariages ont été organisés, selon un décompte arrêté au moins de novembre.

Sur un an, l'Insee parle d'un véritable "rebond" qui a "permis de rattraper le niveau de 2019". Et, ce malgré des protocoles sanitaires parfois très stricts : confinement, couvre-feu, passe sanitaire, gratuité des tests, etc.