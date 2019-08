publié le 11/08/2019 à 18:45

108 noyades, dont 58 mortelles, ont déjà été recensées fin juillet sur les plages et les plans d'eau en France. Pour éviter de nouveaux drames, la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) teste le DIAL, un bracelet qui permet d'avertir les secours grâce à une pression prolongée. Destiné dans un premier temps à des usagers réguliers de la mer, ce bracelet fournit une géolocalisation actualisée toutes les 15 secondes.

Frédéric, chef de secteur SNSM à Carnon-Plage, dans l'Hérault, n'est pas avare de compliments à l'égard de ce bijou. "On passe parfois entre une et deux heures à chercher une personne (...) Là on sait où elle est. Donc ce sera beaucoup plus précis et beaucoup plus efficace", se réjouit-il.

Le DIAL pourrait également permettre à des enfants perdus sur la plage de se signaler. "Est-ce qu'un enfant ne s'amuserait pas à appuyer sur le bouton ?", s'amuse un père de famille en vacances.

À écouter également dans ce journal :

Bretagne - Un activiste italien, condamné à 13 ans de prison en Italie et recherché depuis le G8 de Gênes en 2001, a été arrêté jeudi et incarcéré. Après 18 ans de cavale, cet Italien, répondant au nom de "Vecchi" a été "interpellé jeudi 8 août dans le Morbihan par la brigade nationale de recherche des fugitifs sur le fondement de deux mandats d'arrêt européens délivrés par les procureurs de Milan et de Gênes", a indiqué l'avocat général du parquet général de Rennes Pascal Bougy.

Norvège - La police norvégienne a annoncé traiter la fusillade dans une mosquée la veille dans les environs d'Oslo comme une "tentative d'attaque terroriste". L'attaque contre le centre islamique Al-Noor samedi après-midi à Baerum, banlieue résidentielle d'Oslo, a fait un blessé léger.

Ligue 1 - Lille, dauphin surprise du Paris Saint-Germain en mai dernier, a repris ses bonnes habitudes en débutant la nouvelle saison par un succès contre Nantes (2-1), obtenu à l'arraché au Stade Pierre-Mauroy grâce à sa recrue Victor Osimhen.