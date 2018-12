publié le 06/12/2018 à 05:07

Comment savoir si le poulet que vous achetez a été bien élevé ? Le groupe Casino a présenté mercredi 5 avril un étiquetage qui garantit le bien-être des volailles. C'est une première en France et la démarche est soutenue par des associations de protection animale.



L'association CIWF a fait progresser en Europe le bien-être des poules pondeuses. Et cette fois elle cautionne un étiquetage pour les poulets de chair. Une centaine d'éleveurs dans un premier temps vont être concernés et vont devoir respecter 230 critères. Il faudra des perchoirs dans les élevages. Pour les poulets de chair en France, il n'y a pas de cage, mais les volailles sont souvent serrées comme des sardines dans un grand bâtiment. Là, elles auront plus de place.

Les critères vont aussi concerner l'abattoir avec la vidéosurveillance systématique. Toutes ces règles ont été envisagées pendant le débat de la loi alimentation. Il y avait un gros espoir des associations et rien n'est resté. Donc puisque les pouvoir publics n'arrivent pas à faire avancer les choses, se disent les ONG, autant travailler directement avec des groupes privés. Donc, sur l'étiquette, il y aura une lettre de A à D qui indiquera le niveau de bien-être.

Le poulet sera vendu au prix du label rouge. L'idée est d'inciter d'autres marques à faire la même chose et qu'un jour existe aussi pour le bœuf et le porc un étiquetage qui permette aux consommateur de choisir. Pour les œufs ça a tout changé : avec le système des chiffres sur la coquille, cela a permis de faire chuter les ventes d'œufs de poule en cage dans les grandes surfaces.