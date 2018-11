Écologie : les étudiants de grandes écoles prêts à "transformer l'essai"

publié le 02/11/2018 à 19:24

Ils appartiennent à HEC, Polytechnique, l'ENS et autres grandes écoles, et ont décidé de réveiller les grandes entreprises, à leur façon, sur l'urgence climatique qui guette la planète Terre. L'idée : refuser de travailler pour les entreprises qui polluent. Mais celle-ci va-t-elle pouvoir se concrétiser ?



Corentin Bisot, étudiant à Polytechnique, est à l'origine du mouvement lancé au mois de septembre, lequel s'appuie sur un manifeste. Le texte a été signé par plus de 20.000 personnes. Invité de RTL Soir ce vendredi 2 novembre, le polytechnicien en explique la démarche.



"La signature de ce manifeste est vraiment un début. Il s'agit d'une transition qui va prendre du temps, qui se joue sur les mentalités et les mentalités évoluent lentement, donc il s'agit ensuite de transformer l'essai", affirme Corentin Bisot. Le mouvement connaît un succès fulgurant en France mais aussi dans d'autres pays du monde. Il est soutenu par de nombreuses personnalités impliquée dans les questions environnementales, à l'instar d'Al Gore.

"On invite en fait les étudiants à ne pas travailler pour les entreprises qui ne sont pas en accord avec les principes énoncés dans le manifeste", explique Corentine Bisot. Celui-ci détaille quelques critères excluant pour les entreprises, comme "une idéologie de surconsommation" ou "un système économique qui ne prend pas en compte la limite des ressources".