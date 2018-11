publié le 20/11/2018 à 07:32

Depuis la sortie de l’Accord de Paris décidée par Donald Trump il y a 18 mois, la Californie a repris le flambeau abandonné par Washington. Car en Californie, plus qu’ailleurs en Amérique, le dérèglement climatique est une réalité. Ce n’est pas une menace lointaine et vague, les 40 millions d’habitants en subissent déjà les conséquences, sur leur vie quotidienne, sur l’économie.



La semaine dernière, j’étais en Californie du Nord, à Paradise, cette ville totalement dévastée par cet incendie baptisé le "Camp Fire". Je vous racontais que c’était le plus destructeur de l’histoire de l’État. Mais ce n’était pas le plus grand. Le plus grand c’était cet été, presque 4 fois plus gros que celui de Paradise. Et le deuxième plus gros de l’histoire de la Californie ? C’était en décembre dernier.

De plus, quand on vous dit que "Camp Fire" est celui qui qui a détruit le plus de bâtiments, le record précédent ne remontait qu'à Octobre 2017. Donc vous avez, en un an, dans le même État, quatre incendies qui battent des records, ils sont plus fréquents et plus dévastateurs. À Paradise, il n’avait pas plu depuis 221 jours.

La changement climatique, un consensus en Californie

J’ai pris l’exemple des incendies, mais j’aurais voulu vous parler de la sécheresse, dans le sud de la Californie, les restrictions d’eau, au point qu’à Los Angeles on repeint les pelouses brunies en vert, faute d’eau. Et donc la Californie mène le combat aux États-Unis contre le dérèglement climatique.



Le gouverneur sortant, Jerry Brown, un démocrate, s’est démené, et son prédécesseur, républicain, Arnold Schwarzenneger, faisait de même. C’est Brown qui essaye de réunir les États, les villes, les grandes entreprises, pour que les États-Unis respectent leurs engagements de l’Accord de Paris, même si Donald Trump en est sorti.



Il a aussi mené une coalition d’État pour poursuivre l’administration Trump en justice parce qu’elle veut réduire les contraintes sur les émissions des véhicules. Le gouverneur a fixé un objectif : 5 millions de voitures électriques d’ici 2030. Une pour 8 habitants.

Des objectifs ambitieux à moyen terme

Il a réussi à convaincre l’opposition de prolonger un programme pour réduire les émissions de dioxyde de carbone, en fixant un certain niveau d’émissions pour les entreprises, et si elle le dépassent, elle peuvent acheter ou vendre un droit à polluer à d’autres entreprises.



Et surtout il a fait passer une loi pour que 100% de l’électricité soit produite sans émission de carbone d’ici 2045. Ça a l’air loin mais ça va venir vite.