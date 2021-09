La sclérose latérale amyotrophique, généralement plus connue sous le nom de maladie de Charcot fait parti des maladies rares et touche en France, 5.000 à 7.000 patients. Incurable, celle-ci fait perdre aux malades le contrôle de leurs muscles en atteignant les neurones moteurs. Cela se traduit donc par une paralysie progressive des muscles impliqués dans la motricité volontaire. Elle affecte également la phonation, la déglutition et les capacités respiratoires.

Sur le plan clinique, la maladie débute en moyenne à l'âge de 55-60 ans avec une faible prépondérance masculine. D'après les données statistiques médicales, une fois la maladie diagnostiquée, les personnes décèdent dans les 24 à 36 mois après. Selon une étude franco-américaine relayée par France Bleu, le gyromitre géant, un champignon toxique serait responsable de nombreux cas de maladie de Charcot relevés en Savoie.

Entre 1991 et 2013, 14 cas ont été identifiés dans un rayon de quelques kilomètres seulement autour de la commune de La Plagne-Tarentaise, soit un taux 20 fois supérieur à la moyenne. Cette étude menée par des scientifiques du CHU de Grenoble et un toxicologue américain, montre que tous ces malades avaient déjà consommé ce champignon, également appelé "fausse morille".