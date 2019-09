publié le 17/09/2019 à 09:56

Aujourd'hui, c'est une histoire fascinante et qui force le respect à découvrir à la une de la Dépêche du Midi. Cette histoire, c'est celle d'une des légendes du rap français. Pone, l'ex producteur du groupe de rap marseillais la Fonky Family, groupe star des années 90/2000.

En 2014, tout s'écroule. Guilhem Gallart, de son vrai nom, découvre qu'il est atteint de la maladie de Charcot. C'est une pathologie neurodégénérative, sans rémission possible, qui paralyse progressivement l’intégralité des muscles du corps. Très vite, Pone ne peut plus bouger ni parler. Il est entièrement paralysé et vit désormais alité avec, en permanence autour de lui toute une série de tubes. Son seul moyen de communication ce sont ses yeux et c'est grâce à eux qu'il a créé son premier album solo.

Kate & Me est sorti la semaine dernière. C'est un événement dans l'histoire de la musique car il s'agit du tout premier album composé, réalisé et mixé uniquement avec les yeux. Au-dessus de son lit, Pone a un écran relié à un capteur capable de reconnaître les mouvements de ses yeux. En zoomant et en de-zoomant il arrive à gérer une trentaine de pistes audio pour faire un morceau. Pone peut ainsi communiquer avec ses proches, lire des histoires à ses filles, et les gronder aussi.

"Je voulais montrer que, même si je suis malade, il est possible de faire de belles choses avec de la passion et de la patience" dit-il dans les colonnes de la Dépêche du Midi.

L'album est disponible ce mardi 17 septembre sur toutes les plateformes de streaming. Pone a décidé de reverser l’intégralité de revenus à l'association la "SLA pour les nuls" qu'il a créée et qui cherche à sensibiliser le grand public sur la maladie de Charcot.

