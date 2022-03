Mac Lesggy vous explique pourquoi couper l'eau du robinet n'est finalement pas si important

L'eau est un des éléments les plus précieux de la vie sur Terre. Et depuis très longtemps, de nombreux scientifiques mettent en garde contre une future pénurie d'eau potable. Mais je n'en peux plus d'entendre que si on arrête de faire couler l'eau du robinet pendant qu'on se lave les dents, on va faire du bien à la planète.

L'eau est un produit inusable et indestructible. Cette eau du robinet a été pompée dans une rivière, a coulé dans votre lavabo. De là, elle va repartir, après traitement, dans une rivière puis dans la mer où elle va s'évaporer pour retomber sur la France sous forme de pluie et repartir pour un tour. Dans votre lavabo, dans l'eau, il y a des molécules qui ont servi à étancher la soif d'un homme préhistorique ou à laver les pieds d'un Gaulois. Cette eau n'est pas consommée par l'homme, puis restituée intégralement à la nature.

Il faut que les économies d'eau se mesurent en mètre cube. L'empreinte carbone de l'eau du robinet en France, c'est 1/10e de gramme de CO2 par litre. Si 60 millions de Français laissent couler l'eau pendant qu'ils se brossent les dents, le bilan de l'opération, c'est 8 tonnes de CO2 émis pour rien dans l'atmosphère, soit 2.890 tonnes à l'année, soit 5 millionièmes de notre empreinte carbone, donc c'est une économie de carbone très symbolique.

L'eau est avant tout un produit local qui n'a pas vocation à être transportée

Pour le portefeuille, un litre d'eau par jour, c'est 1,27 euro d'économisé sur un an pour l'eau froide. En revanche, pour l'eau chaude avec un chauffe-eau à gaz, la différence est plus significative. Un litre d'eau, c'est 23x plus de CO2 qu'un litre d'eau froide. La différence, c'est le chauffage de l'eau. Il faut donc privilégier la douche moins gourmande en eau chaude que le bain dans la baignoire.

L'eau est un produit qui pèse très lourd. Hors de question de le transporter d'un pays à l'autre ou d'un continent à l'autre. L'eau de notre pays n'ira jamais au Sahel, ce serait un non-sens. L'eau est un produit local. Celle de la Lorraine reste en Lorraine et ainsi de suite.

Il est possible qu'en France, on manque d'eau ponctuellement dans certaines régions à faible ressources, notamment en cas de sécheresse, là il faut faire attention, mais globalement, nous ne prélevons que 10% des 400 milliards de mètres cubes qui tombent sur notre pays. Et sur ces 10%, l'immense majorité va à l'irrigation agricole et à l'industrie, donc nous avons de la marge.

Privilégier les chauffe-eau électriques ou solaires au gaz ou au fioul

Arrêter de couper l'eau du robinet ne changera rien pas la face du monde. Il ne faut pas que ces petits gestes symboliques nous donnent bonne conscience et nous fassent oublier les gestes vraiment utiles.

L'ennemi, ce n'est pas l'eau gaspillée, mais le gaz, le fioul ou le carburant que vous consommez, c'est cela qui produit du CO2. Donc si vous êtes encore au gaz ou au fioul, passez au chauffe-eau électrique ou solaire. Et préférez les douches au bain, vous ferez du bien à la planète et à votre portefeuille.