Pourquoi dit-on des insultes quand on se fait mal ? Les explications de Mac Lesggy

Dans une actualité si lourde, Mac Lesggy propose un peu de science légère, mais toujours sérieuse. Est-ce que vous avez remarqué qu'on dit presque toujours des gros mots quand on se fait mal ? La science n'a pas réponse à tout bien sûr, mais elle a réponse à beaucoup de questions que l'on se pose. Et là, elle en a une. Tout d'abord, que se passe-t-il dans le corps quand on se fait mal ? Nos capteurs de chocs enregistrent un signal et l'envoient au cerveau, c'est la douleur.

Branle bas de combat dans l'organisme pour le mobiliser pour qu'il réagisse rapidement. Le cerveau sécrète immédiatement une hormone qui va nous booster, c'est le cortisol. Le cortisol accélère notre temps de réaction, par exemple pour retirer sa main d'une source de chaleur si ça nous brûle, ou pour prendre la fuite face à un danger. Pour cela, le cortisol augmente notre pression artérielle, notre rythme cardiaque et notre tonus musculaire. Mais cette tension, notre corps va chercher ensuite à l'évacuer et à la faire retomber. Et là, c'est le rôle des gros mots.

Car dire des gros mots, ça nous libère et ça se traduit dans le cerveau par la libération d'autres hormones que l'on appelle les endorphines, les hormones du plaisir. Elles se fixent sur une petite partie au centre de notre cerveau, l'amygdale. Et là, elles réduisent le stress, donc l'action du cortisol et elles ont même un effet antalgique, comme le paracétamol, elles réduisent la sensation de douleur.

Prouvé scientifiquement

Un psychologue anglais en 2009 a demandé à des groupes de volontaires de garder leurs mains le plus longtemps possible dans de l'eau glacée. Le premier groupe n'avait le droit, pendant l'expérience, que de dire un mot anodin, comme par exemple "table". Le second avait en revanche le droit de dire "connard" pendant toute l'expérience. Et bien devinez quoi ? Les volontaires du deuxième groupe gardaient toujours leurs mains dans l'eau glacée plus longtemps que les volontaires du premier groupe. 40 secondes de plus, exactement.

Le fait de dire un gros mot les rendait plus résistants à la douleur provoquée par l'eau glacée. Alors, la prochaine fois que vous vous cognez, n'ayez plus honte de jurer, de dire des gros mots. Votre corps vous remerciera. Et ça, c'est la science qui vous le dit.