"Ma quête identitaire allait jusqu'à mon prénom", raconte Claire Koç sur RTL

publié le 16/02/2021 à 20:42

Arrivée en France à l'âge de 1 an, Claire Koç, turque d'origine, raconte le long chemin qu'a été son émancipation. Invitée au micro de RTL pour évoquer son livre Claire, le prénom de la honte (ed. Albin Michel), la journaliste explique avoir été tiraillée entre une enfance en France et "l'identité que mes parents voulaient que j'ai. J'étais élevée comme une étrangère. Ma culture française, elle était à l'école, elle n'était pas à la maison".

En 2008, Claire Koç fait une demande de naturalisation et, au passage, de changement de prénom (elle s'appelait à l'origine Çigdem, ndlr). "L'identité et l'origine sont deux choses différentes, estime-t-elle. L'origine, on naît avec, l'identité, c'est quelque chose que l'on construit tout au long de sa vie. Moi, ma quête identitaire, elle allait jusqu'à mon prénom".

Après la cérémonie à la préfecture, fière de sa nouvelle carte d'identité, Claire est refroidie par la réaction de son entourage familial. "C'était d'une violence, je ne sais pas comment on peut faire ça à son propre enfant. J'étais fière de montrer ma carte d'identité et que j'avais changé de prénom".

Mais sa famille rejette cette nouvelle identité et un prénom qu'elle trouve "nul", on lui reproche de rejeter ses origines. "Résistante", Claire Koç est aujourd'hui fière d'être française, "d'aimer la France".