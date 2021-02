publié le 11/02/2021 à 19:58

L'artiste engagé enchaîne les succès. Double nomination aux Victoires de la musique pour son album Lundi Méchant : Gaël Faye a vendu plus d'un million d'exemplaires de son roman Petit Pays (éditions Grasset) en France. Un livre adapté au cinéma lui vaut également aux Césars pour la meilleure adaptation. Si la pandémie n'affecte pas son ascension, le chanteur a confié son "malaise" et son "mal-être" face aux salles de spectacle vides.

L'interprète de Respire déplore que le gouvernement a évoqué des arts "non essentiels" et estime qu'il est possible "d'imaginer d'autres manières" pour se produire en live. "Le contact avec le public est un équilibre pour moi", rappelle Gaël Faye. "On prépare les concerts comme s'ils allaient avoir lieu", précise l'artiste qui espère que les festivals reprendront cet été.

Si l'épidémie persiste, "il y a peut-être d'autres manières de faire des concerts et de rencontrer du public". D'après lui, "tout le monde est prêt à jouer le jeu" : les artistes comme les spectateurs. "Même dans des petites salles de quelques personnes, il faut que l'on remonte sur scène, internet ne suffit pas ! ", a lancé le chanteur.