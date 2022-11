Lyon : la grève des chauffagistes prive les écoles de chauffage

Les enfants ont grelotté dans certaines écoles de Lyon (Rhône-Alpes), ce lundi 7 novembre, jour de rentrée scolaire. "Les températures frôleraient à peine les 10 °C" dans certaines classes, loin des 19 °C plébiscités par le plan de sobriété gouvernemental, écrit le Progrès. Et pour cause, les chauffagistes des services techniques de la ville - et plus précisément les agents des Ateliers Spécialisés de Caluire de la direction de la gestion technique des bâtiments - sont en grève. Ils n’ont donc pas allumé le chauffage dans les bâtiments publics, écoles et crèches comprises.

La CGT réclame une reconnaissance du métier de ces salariés, et notamment une revalorisation de leur régime indemnitaire.

"Nous prenons toutes les mesures nécessaires afin que le chauffage soit déclenché dans les meilleurs délais", écrit la direction de l'Éducation de Lyon dans un communiqué, qui recommande de "vêtir chaudement les enfants". Le mouvement, débuté le 18 octobre, se poursuit mardi 8 novembre.

