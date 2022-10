Amiens : des parents d’élèves s'insurgent contre la chasse

Traumatisés et en colère : les parents d'élèves de l'école Les Violettes à Amiens se mobilisent après des tirs, en début de semaine, tout près de la cour de récréation. Plusieurs coups de feu ont résonné vers 10h30. Des détonations suffisamment puissantes pour créer la panique chez les écoliers dans la cour d'école. Et pour cause, les chasseurs se trouvaient à moins de 50m du grillage de l'école. Les enfants ont pu les voir fusils à la main.

Face à l'émoi, la ville va réagir. "Je comprends que ça puisse être assez traumatisant, surtout dans un contexte post attentat", reconnaît la maire adjointe, Mathilde Roy. La mairie va prendre un arrêté en vue d'interdire la chasse à proximité de la ville.

Les parents réclament également la fin de la chasse en semaine, une décision qui relève de la préfecture. Les chasseurs, eux, ont expliqué qu'ils se trouvaient là pour rabattre le gibier, loin des habitations.

