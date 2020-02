Loto : les résultats du tirage du samedi 08 février 2020

publié le 08/02/2020 à 23:04

Les résultats du Loto sont tombés. Pour remporter la mise ce samedi 08 février 2020, il fallait avoir choisi les cinq numéros suivants : 7 - 12 - 31 - 45 - 47 et le numéro chance le 10.

Aucun chanceux n'a deviné la combinaison gagnante et personne ne remporte la cagnotte de 4 millions d'euros ce samedi. Deux joueurs ont trouvé les cinq bons numéros et remportent 138.311,60 euros. 47 personnes ont deviné les 4 numéros et le numéro chance, rapportant 1.436,50 euros. Et 645 joueurs ont choisi quatre bons numéros, leur permettant de gagner 377,50 euros.

Les dix codes gagnants à 20.000 euros sont les suivants : A 8045 1996 - C 7510 3830 - D 1891 4462 - H 0019 2376 - K 6849 8624 - N 7524 3301 - N 7832 9233 - S 3026 8767 - S 9405 9767 - T 2741 3598

Le prochain tirage aura lieu le lundi 10 février avec à la clé une cagnotte de 5 millions d'euros.