Loto : les résultats du tirage du lundi 20 janvier 2020

publié le 20/01/2020 à 21:35

Les résultats du Loto sont tombés. Pour remporter la mise ce lundi 20 janvier 2020, il fallait avoir choisi les cinq numéros suivants : 13 - 26 - 30 - 31 - 38 et le numéro chance le 1.

Aucun chanceux n'a deviné la combinaison gagnante et personne ne remporte la cagnotte de 4 millions d'euros ce lundi. Aucun joueur n'a réussi à trouver les cinq bons numéros. 34 personnes ont deviné les 4 numéros et le numéro chance, rapportant 5.625 euros. Et 323 joueurs ont choisi quatre bons numéros, leur permettant de gagner 418 euros.

Les dix codes gagnants à 20.000 euros sont les suivants : D 1908 9264, D 4869 1083, E 4027 4660, F 6984 8994, I 3701 4844, J 7941 5665, K 4289 1215, N 9133 5051, P 4995 5061, Q 0779 7211.

Le prochain tirage aura lieu le mercredi 22 janvier avec à la clé une cagnotte de 5 millions d'euros.