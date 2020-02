Loto : les résultats du tirage du samedi 1er février 2020

publié le 01/02/2020 à 23:32

Les résultats du Loto sont tombés. Pour remporter la mise ce samedi 1er février 2020, il fallait avoir choisi les cinq numéros suivants : 36 - 25 - 22 - 21 - 16 et le numéro chance le 9.

Un chanceux a deviné la combinaison gagnante et remporte la cagnotte de 9 millions d'euros ce samedi. 1 joueur également a trouvé les 5 bons numéros et remporte 265.834,10 euros. 54 personnes ont deviné les 4 numéros et le numéro chance, rapportant 1.224,20 euros. Et 428 joueurs ont choisi quatre bons numéros, leur permettant de gagner 546,70 euros.

Les dix codes gagnants à 20.000 euros sont les suivants : A 2109 6892 - B 6204 6615 - D 4133 1816 - D 4359 8507 - G 3283 7767 - I 3948 4040 - J 4972 3965 - L 5310 5154 - N 0004 7770 - N 0217 9147

Le prochain tirage aura lieu le lundi 3 février avec à la clé une cagnotte de 2 millions d'euros.