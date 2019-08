Loto : les résultats du tirage du lundi 12 août

publié le 12/08/2019 à 23:20

Les résultats sont tombés. Pour remporter la mise ce lundi, il fallait choisir les cinq bons numéros : 9 - 20 - 30 - 31 - 34 et le numéro chance 10.

Personne n'a trouvé les cinq bons numéros et le numéro chance. 24 personnes ont trouvé 4 numéros et le numéro chance. Ils remportent 1.000 euros. 226 personnes ont réussi à trouver les 4 numéros et ont gagné 500 euros.

Les dix codes gagnants à 20.000 euros sont les suivants : A 2586 0268, B 5045 4816, B 6598 5330, B 6941 3521, C 8411 0650, C 8552 9461, C 9279 4407, G 1291 2229, M 7103 5324, U 8025 1824.

Le prochain tirage aura lieu le mercredi 14 août.