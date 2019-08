Loto : les résultats du tirage du lundi 5 août 2019

publié le 05/08/2019 à 23:01

Les résultats du Loto sont tombés ce lundi 5 août. Pour remporter la mise aujourd'hui, il fallait choisir les 5 bons numéros : 5 - 22 - 26 - 33 - 45 et le numéro chance 9.

Personne n'a trouvé les cinq bons numéros et le numéro chance ni les cinq numéros sans le numéro chance. En revanche, 29 personnes ont trouvé les quatre bons numéros et le numéro chance. Ils remportent 1.000 euros. Enfin, 305 joueurs ont coché les quatre bons numéros sans le numéro chance et repartent avec 500 euros.

Les dix codes gagnants à 20.000 euros sont les suivants : A 2083 6363, B 8124 1059, F 6884 3870, G 9002 0164, H 3057 5518, L 5336 2822, P 9216 3441, S 6939 6461, U 5958 1989, W 1604 7137.

Le prochain tirage aura lieu mercredi 7 août avec un jackpot de 3 millions d'euros.