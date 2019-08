Loto : les résultats du tirage du samedi 3 août 2019

publié le 03/08/2019 à 23:37

Les résultats du Loto sont tombés ce samedi 3 août. Pour remporter la mise aujourd'hui, il fallait choisir les 5 bons numéros : 4 - 5 - 7 - 10 - 23 et le numéro chance 4.

Deux joueurs ont trouvé les cinq bons numéros et le numéro chance et remportent 1 million d'euros chacun. Cinq joueurs ont trouvé les cinq numéros sans le numéro chance et remportent chacun 100.000 euros. 141 personnes ont trouvé les quatre bons numéros et le numéro chance. Ils remportent 1.000 euros. Enfin, 1.381 joueurs ont coché les quatre bons numéros sans le numéro chance et repartent avec 500 euros.

Les dix codes gagnants à 20.000 euros sont les suivants : C 4184 4296, E 4802 5191, F 3374 6986, H 1840 4158, I 8838 9713, K 1120 8167, L 1618 1978, L 7152 7355, Q 3349 3959, S 9454 0035.

Le prochain tirage aura lieu lundi 5 août avec un jackpot de 2 millions d'euros.