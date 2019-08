Loto : les résultats du tirage du mercredi 7 août 2019

publié le 07/08/2019 à 22:43

Les résultats du Loto sont tombés ce mercredi 7 août. Pour remporter la mise aujourd'hui, il fallait choisir les 5 bons numéros : 5 - 26 - 28 - 29 - 36 et le numéro chance 4.

Personne n'a trouvé les cinq bons numéros et le numéro chance. En revanche, deux joueurs ont trouvé les cinq numéros sans le numéro chance et remportent 100.000 euros. De plus, 23 personnes ont trouvé les quatre bons numéros et le numéro chance. Ils remportent 1.000 euros. Enfin, 247 joueurs ont coché les quatre bons numéros sans le numéro chance et repartent avec 500 euros.

Les dix codes gagnants à 20.000 euros sont les suivants : E 6483 0352, E 7169 7586, F 6861 7845, L 4878 8621, L 5500 9416, P 1311 6897, Q 6710 8397, S 0849 2822, U 6232 0193, V 6210 1306

Le prochain tirage aura lieu samedi 10 août avec un jackpot de 4 millions d'euros.