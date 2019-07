Loto : les résultats du tirage du mercredi 31 juillet 2019

publié le 31/07/2019 à 23:11

Les résultats du Loto sont tombés ce mercredi 31 juillet. Pour remporter la mise aujourd'hui, il fallait choisir les 5 bons numéros : 8 - 18 - 30 - 32 - 36 et le numéro chance 5.

Un joueur a trouvé les cinq bons numéros et le numéro chance et remporte 3 millions d'euros. Aucun joueur en revanche n'a trouvé les cinq numéros sans le numéro chance. 23 personnes ont trouvé les quatre bons numéros et le numéro chance. Ils remportent 1.000 euros. Enfin, 287 joueurs ont coché les quatre bons numéros sans le numéro chance et repartent avec 500 euros.

Les dix codes gagnants à 20.000 euros sont les suivants : E 7558 2208, G 3364 0553, G 6063 6954, H 9135 1156, K 4233 0634, M 0576 9077, M 6226 6712, S 2637 6076, V 1607 1729, V 4491 1929.

Le prochain tirage aura lieu samedi 3 août avec un jackpot de 2 millions d'euros.