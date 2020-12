Euromillions : le gagnant du jackpot deviendrait la 410ème fortune de France

publié le 13/12/2020 à 04:25

Il fera bientôt partie des plus grandes fortunes de France. Le ou la gagnante de l'Euromillions de ce vendredi 11 décembre va d'ici peu devenir millionnaire, et avec une somme de 200 millions d'euros, il ou elle serait alors classé 410ème fortune du pays.

Selon LCI, l'heureux gagnant, en tant que 410ème fortune de France, se placera devant Arnaud Lagardère, dirigeant actuel du groupe Lagardère. Dans un reportage de TF1, relayé par LCI, le gagnant français d'un énorme jackpot avait témoigné sur le choc que cela pouvait être. Pour lui, une telle somme remportée "c'est un tsunami. Toutes nos dettes et tous nos soucis s'envolent. Et puis on se dit, ce n'est pas possible".

Par ailleurs, la Française des Jeux (FDJ) se dit prête à l'accompagner. "On joue pour gagner, mais on n'est pas préparé à ce que ça arrive. Il y a une forme de choc émotionnel", explique la responsable relations "Grands gagnants" Isabelle Cesari. Cet accompagnement passe par la gestion patrimoniale ou encore la préparation aux entretiens avec les banquiers.

La FDJ n'a encore aucune nouvelle du gagnant pour le moment. Mais rien ne presse. L'heureux gagnant a encore 119 jours pour se faire connaître.