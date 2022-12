A Lons-le-Saunier, la crise énergétique s'invite au Conseil municipal

Le quotidien d'un maire, c'est ce que RTL a voulu suivre dans ce nouveau 7 Jours 7 Reportages. Dans la commune de Lons-le-Saunier (Jura) Jean-Yves Ravier est arrivé aux affaires en 2020. Il n'imaginait pas alors qu'en décembre 2022 il devrait éteindre la lumière dans la majorité des quartiers de sa ville pour économiser de l'argent. Ce mois-ci, le budget 2023 est débattu dans la salle du conseil municipal. Pour le maire, il a fallu de longues minutes de préparation sur un discours introductif qui annonce la couleur.

Cette réflexion s’inscrit dans un contexte budgétaire difficile. Avec l’explosion du prix de l’électricité, la commune a connu un surcout de près d’un million d’euros qu’il faut désormais trouver d’urgence.

Un maire se demande aujourd'hui quel service public il devra dégrader pour rembourser les dettes Jean-Yves Ravier

Pour le maire Jean-Yves Ravier c’est une crise de plus à gérer après celle du Covid en 2020. Les locaux administratifs de la mairie fermeront donc quelques jours supplémentaires avant la fin de l’année pour économiser, des jours durant lesquels le chauffage sera éteint.



De même la commune a décidé d’éteindre l’éclairage public de 23h à 5h du matin dans une large partie du territoire. "On demande des efforts à nos agents, mais on ne pourra pas le faire une année supplémentaire". Ces concessions, le maire ne pensait pas les faire lorsqu’il a été élu en 2020 : "rien de tout ça n’était prévu, maintenant, il faut gérer les urgences".

Des concessions qui créent des tensions

Dans le conseil municipal, le ton monte très vite. Cette tension qui s’illustre dans la commune se retrouve un peu partout en France. L’opposition municipale reconnait la gravité de la situation, mais fustige des "décisions court-termistes qui ne régleront pas le problème à l’avenir" alors que ce surcout pourrait continuer d’augmenter dans les prochains mois.



Face à la tension latente dans le conseil municipal, le maire s’en est remis à une demande de l’association des maires du Jura : appeler l'État à intervenir.

