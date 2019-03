publié le 18/03/2019 à 13:47

La Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la Loire est victime de son succès. Depuis le 5 février dernier, les conditions d'attribution de la prime d'activité ont été élargie par le gouvernement, afin de calmer la colère des "gilets jaunes". Ce sont désormais 5 millions de foyers qui peuvent en bénéficier (contre 3,8 millions auparavant). Résultat : les antennes de la CAF croule sous les demandes, révèle France Bleu Saint-Étienne Loire.



À tel point qu'elles ne peuvent pas gérer l'afflux de dossiers pour bénéficier la prime d'activité. Face à cette situation, les 3 antennes locales de la CAF de la Loire sont obligées de fermer leur accueil temporairement pour se remettre en ordre de bataille.

Les CAF de Roanne et de Saint-Étienne fermeront ainsi su 18 au 27 mars inclus, et celle de Montbrison du 18 au 29 mars inclus. Pour s'informer sur cette période, il est toujours possible de consulter le site de la Caisse.

L’accueil de la Caf de la Loire est fermé du 18 au 27 mars à Roanne et St-Etienne et du 18 au 29 mars à Montbrison.

L’ensemble du personnel est mobilisé sur le traitement des demandes. la

priorité est donnée au versement des prestations aux allocataires.https://t.co/ccRxKBEFuB pic.twitter.com/w66AdAmzQl — Caf de la Loire (@Caf42_actus) 14 mars 2019

Selon France Bleu, la Caisse d'Allocations Familiales de la Loire a reçu 14.000 demandes de prime d'activité depuis le début de l'année 2019. Contre 9.900 sur toute l'année 2018.