Le petit Louis est né le 8 décembre dernier et est atteint d'une très rare malformation cardiaque. "Quand j'ai accouché, ils ont vu que son cœur était trop gros, qu'il avait besoin d'une machine, et il n'y a qu'à Paris, à l'hôpital Trousseau qu'ils le font", explique Manon, sa mère.



Pour gérer ce cas très rare, qui concerne un bébé sur 10.000, les époux Jeanne, de Lisieux (Calvados), ont été contraints de se rendre à Paris. Une décision qui n'est pas sans conséquence pour le couple aux revenus modestes. "Quand on calcule, ça nous revient à peu près à 400 euros par semaine", expliquent-ils.

Mais c'était sans compter sur la bonne idée de la tante de Manon qui, sans leur dire, a créé une cagnotte en ligne (qui est toujours ouverte). Cette cagnotte leur a permis de récolter plus de 2.000 euros en seulement quelques jours, ce qui permet aux parents de Louis d'être "près de lui tous les jours de la semaine".

"C'est un don du ciel qui nous tombe dessus", s'étonne Manon. "La générosité des gens, c'est incroyable. (...) Honnêtement, on était ébahis. Au départ, on s'était dit 'si on a 100 euros, c'est magique'. Et aujourd'hui, on est à plus de 2.000 euros. C'est phénoménal". Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, le petit Louis va mieux et pourra, dans quelques jours, être transféré dans un hôpital proche du domicile de ses parents.