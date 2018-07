et Camille Kaelblen

publié le 02/07/2018

La raison plutôt que l'interdiction. Invité de RTL le 2 juillet, le Premier ministre a affirmé que la limite actuelle du taux d'alcool dans le sang (0,5 g/L pour les permis définitifs et 0,2 g/L pour les jeunes conducteurs) ne serait pas abaissée.



"Nous n'avons pas descendu le seuil d'absorption d'alcool parce qu'il nous est apparu que des comportements raisonnables et raisonnés pouvaient prévaloir. Prendre la route en ayant bu un demi-verre, ça arrive et ça n'interdit pas une conduite raisonnable", a-t-il réagi, répondant à la question d'Alain, un auditeur de RTL. Ce dernier s'interrogeait sur l'efficacité de l'abaissement de la vitesse à 80 km/h par rapport à une interdiction totale de l'alcool au volant.

Reconnaissant que la conduite en état d'ivresse était "un problème", Édouard Philippe a cependant appelé à "réprimer plus sévèrement" le fait d'être au-delà de ce seuil. "Nous avons prévu une disposition selon laquelle lorsqu'on conduit dans un état d'ivresse avancé, nous confisquerons le véhicule, y compris si quelqu'un dans la voiture est en situation de conduire parce que lui n'aurait pas bu", a-t-il détaillé.

Face à la conduite alcoolisée, le Premier ministre souhaite avant tout responsabiliser les Français, les incitant "à se mettre dans un espace de raison plutôt que dans un espace d'interdiction absolue". Il a cependant rappelé que ce bon sens devait rester assorti de "contrôles stricts".