publié le 11/01/2019 à 02:45

C'était l'un des feuilletons de l'été. La mise en place de la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires en France souhaitée par le gouvernement avait provoqué l'exaspération de nombreux automobilistes, notamment en milieu rural. Même si cette mesure n'est pas définitive (elle est testée sur deux ans, ndlr), cela n'a pas suffit à apaise la colère de ses détracteurs.



À tel point que certains élus de communes rurales souhaitent remettre le sujet sur la table du grand débat national, indique Le Parisien. C'est notamment le cas du député Les Républicains du Cantal Vincent Descoeur. Son homologue REM de Corrèze Christophe Jerretie confirme que "ça continue de râler en région".

Les résultats de cette expérimentation semblent pourtant plutôt encourageants. Le but du gouvernement était de sauver entre 300 et 400 vies par an. En six mois de test, la mortalité sur les routes a baissé en moyenne de 5,7%. Des chiffres plus précis concernant l'efficacité ou non de la mesure sont attendus le 25 janvier prochain.

Interrogé le 30 octobre dernier sur RTL, le ministre de l'Intérieur s'était lui dit "convaincu" du bien fondé de l'abaissement de la vitesse sur les routes secondaires tout en concédant : "Si elle ne fait pas baisser le nombre de morts sur les routes, on reviendra à 90 km/h".